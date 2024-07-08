Крім того, згоріла його автівка. Артист оприлюднив шокуючі кадри, які демонструють наслідки атаки.

Важливо Вони вбивають наших дітей, – зірки з болем реагують на терористичний удар по "Охматдиту"

На відео видно, як Микола разом зі своєю коханою та собакою вибираються з будинку серед уламків та автомобілів, що палають. За словами музиканта, їхня квартира зазнала повного руйнування, а автомобіль згорів. Проте найголовніше, що Микола та інші його близькі залишились живими завдяки тому, що в момент удару перебували в коридорі.

Сьогодні нас намагались вбити. Ми вижили, бо були в коридорі,

– написав артист.

Що відомо про ракетну атаку по Україні