Крім того, згоріла його автівка. Артист оприлюднив шокуючі кадри, які демонструють наслідки атаки.
Важливо Вони вбивають наших дітей, – зірки з болем реагують на терористичний удар по "Охматдиту"
На відео видно, як Микола разом зі своєю коханою та собакою вибираються з будинку серед уламків та автомобілів, що палають. За словами музиканта, їхня квартира зазнала повного руйнування, а автомобіль згорів. Проте найголовніше, що Микола та інші його близькі залишились живими завдяки тому, що в момент удару перебували в коридорі.
Сьогодні нас намагались вбити. Ми вижили, бо були в коридорі,
– написав артист.
Що відомо про ракетну атаку по Україні
- Згідно з офіційними даними, 8 липня агресор випустив понад 40 ракет різних типів, серед яких крилаті ракети Х-101 та гіперзвукові "Кинджал".
- Атаки були спрямовані на кілька великих міст України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ та інші.
- Наслідки обстрілів жахливі: пошкоджено житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, а також дитячу лікарню. Це ще раз підкреслює нехтування агресором міжнародними конвенціями та базовими принципами гуманності.
- Станом на цей момент відомо про щонайменше 30 загиблих та 112 поранених. Ці цифри можуть зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.