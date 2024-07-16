Украинский инди-музыкант Николай Пацюк опубликовал фото и видео, на которых показал руины своего дома. Его квартира и машина изуродованы в результате обстрела.

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Потеряли дом, но не потеряли друг друга. Потеряли машину, но остались живы. Жизнь начинается с чистого листа. Спасибо всем неравнодушным за помощь. Спасибо каждому за слова поддержки. Очень сложно, очень больно, но мы стараемся держаться,

– поделился музыкант.

Николай Пацюк также попросил о помощи и открыл сбор средств, ведь для него это "единственная возможность пройти эти испытания".

Как выглядит квартира и авто музыканта после обстрела / Фото из инстаграма Николая Пацюка

Николай Пацюк и его дом пострадали от массированной ракетной атаки 8 июля. Тогда он рассказал, что остался жив благодаря тому, что был в коридоре на момент удара.