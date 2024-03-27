Мабуть, не знайдеться людини, яка б не чула цей трек. "Люблю тебе, маниш мене, дурманиш...", – слова які лунають у голові мільйонів українців і навіть іноземців.

До слова Запальні східні танці котика під старий хіт Arash розривають тікток на меми

Що відомо про трек "Люблю тебе"

Наприкінці лютого цього року в мережі завірусилася пісня "Люблю тебе" у виконанні співака Сергія Заболотного, яка зачіпає серце кожного меломана своїм надривом і драматизмом.

Як виявилося, виконавець переклав хіт казахського співака Кайрата Нуртаса "Seni Suiem", реліз якого вийшов ще чотири роки тому.

Кайрат Нуртас – "Seni Suiem" – слухати онлайн трек:

Утім, успіх чекав саме на українську версію пісні. Друге дихання, яке дав Заболотний сингл, розриває мережу. Тепер кавер солов'їною звучить на весь світ. В Інтернеті юзери пишуть, що українське звучання перевершило оригінал.

Сергій Заболотний – Люблю тебе – слухати онлайн трек:

Як мережа реагує на український переклад пісні

"Люблю тебе" Сергія Заболотного й досі на вершині популярності в усіх соціальних мережах. Юзери без упину знімають різноманітні рілси під пісню, у яких жартують над курйозними ситуаціями.

Звісно, є й ті, хто, записуючи відео, хизується своїми вокальними даними. Інші ж драматично розігрують сценки кохання, де зізнаються в почуттях своїм половинкам.