Пожалуй, не найдется человека, который бы не слышал этот трек. "Люблю тебе, маниш мене, дурманиш...", – слова которые звучат в голове миллионов украинцев и даже иностранцев.

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Что известно о треке "Люблю тебе"

В конце февраля этого года в сети завирусилась песня "Люблю тебе" в исполнении певца Сергея Заболотного, которая задевает сердце каждого меломана своим надрывом и драматизмом.

Как оказалось, исполнитель перевел хит казахского певца Кайрата Нуртаса "Seni Suiem", релиз которого вышел еще четыре года назад.

Кайрат Нуртас – "Seni Suiem" – слушать онлайн трек:

Впрочем, успех ждал именно на украинскую версию песни. Второе дыхание, которое дал Заболотный сингл, разрывает сеть. Теперь кавер соловьиной звучит на весь мир. В Интернете юзеры пишут, что украинское звучание превзошло оригинал.

Сергей Заболотный – Люблю тебе – слушать онлайн трек:

Как сеть реагирует на украинский перевод песни

"Люблю тебе" Сергея Заболотного до сих пор на вершине популярности во всех социальных сетях. Юзеры без остановки снимают различные рилсы под песню, в которых шутят над курьезными ситуациями.

Конечно, есть и те, кто, записывая видео, хвастается своими вокальными данными. Другие же драматично разыгрывают сценки любви, где признаются в чувствах своим половинкам.