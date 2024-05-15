Ризик заради героїв: alyona alyona розповіла про штраф, який делегація отримала на Євробаченні

alyona alyona розповіла, що українська делегація на Євробаченні-2024 одягнула футболки з написом Free Azovstal Defenders, попри заборону демонструвати політичні жести на конкурсі. За це довелося заплатити фінансовий штраф.

alyona alyona, яка разом з Jerry Heil представляла Україну на Євробаченні-2024, раніше розповідала про аполітичне пресування на конкурсі. Водночас дівчата багато комунікували щодо вигуку наприкінці виступу про підтримку нашої держави.

До слова Alyona alyona пояснила, чому Jerry Heil не повернулася в Україну після Євробачення-2024

За що довелося заплатити штраф

За словами реперки, з'явитися у футболках за написом Free Azovstal Defenders було дуже ризиковано. За правилами конкурсу, заборонялася будь-яка демонстрація політичних жестів.

Так, відбувалася перевірка одягу та навіть нігтів. Водночас Альона поділилася, що труднощі виникли ще на етапі друку напису на футболках.

Ми обдзвонили декілька поліграфій, частина з них не працювала, а інша – відмовлялася робити принт. Проте з однією поліграфією ми змогли домовитися після того, як ми п'ять разів подзвонили їм та слізно попросили допомогти. Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними у green room,

– зізналася виконавиця.

Українська делегація була впевнена, що під час повтору виступів усіх учасників, оператори почнуть показувати і команду теж. Попри ризик, у них все вийшло, втім, пізніше їм довелося заплатити штраф, оскільки вони порушили правила конкурсу.

Тому, коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом. Я неймовірно рада, що нам удалося нагадати світу про наших військовополонених,

– зазначила Альона.

Що відомо про заходи безпеки на конкурсі