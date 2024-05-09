Історичне досягнення: Україна встановила приголомшливий рекорд на Євробаченні

Україна є активною учасницею Євробачення, починаючи з 2003 року. Цьогоріч завдяки дуету alyona alyona та Jerry Heil вона вчергове пройшла до гранд-фіналу пісенного конкурсу. Для нашої країни це має історичне значення.

Альона та Яна потужно представили Україну з треком Teresa & Maria і, до того ж встановили унікальний рекорд на Євробаченні-2024.

До теми alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Що відомо про рекорд, який встановила Україна на Євробаченні

Річ у тім, що місце alyona alyona та Jerry Heil у фіналі Євробачення-2024 ознаменувало 18-й вихід країни до гранд-фіналу пісенного конкурсу. Ця віха закріплює за Україною статус єдиної країни, яка незмінно проходить до гранд-фіналу Євробачення.

alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Що відомо про участь України в Євробаченні