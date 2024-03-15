Моє серце не витримує, – MELOVIN повідомив про втрату рідної людини через обстріл Одеси

Співак MELOVIN вийшов на зв'язок після обстрілу Одеси росіянами. Співак зізнався, що загинула ще одна його близька людина.

Вдень 15 березня російські загарбники балістичними ракетами атакували Одесу. Порятунок людей триває досі.

До слова Наші думки сьогодні з Одесою, – Олена Зеленська про цинічну атаку на місто та героїзм українців

MELOVIN повідомив про втрату

Український співак відреагував на обстріл рідного міста. Він з болем повідомив про те, що втратив близьку людину. MELOVIN не став уточнювати, про кого саме йде мова.

Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину,

– написав виконавець.



MELOVIN повідомив про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Пізніше артист показався в авто і розповів про жертв російського удару.

"Я щойно дізнався, що мої родичі є серед жертв", – розповів MELOVIN.



MELOVIN повідомив про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Останнє про удар по Одесі

, MELOVIN і раніше розповідав про те, що втратив близьких людей під час війни. Він має друзів, які боронять Україну на фронті, але і тих, хто загинув у боях з окупантами. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття співаку й родинам загиблих та побажання швидкого одужання всім постраждалим.