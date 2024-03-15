Днем 15 марта российские захватчики баллистическими ракетами атаковали Одессу. Спасение людей продолжается до сих пор.
К слову Наши мысли сегодня с Одессой, – Елена Зеленская о циничной атаке на город и героизме украинцев
MELOVIN сообщил о потере
Украинский певец отреагировал на обстрел родного города. Он с болью сообщил о том, что потерял близкого человека. MELOVIN не стал уточнять, о ком именно идет речь.
Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека,
– написал исполнитель.
MELOVIN сообщил о потере / Фото из инстаграм-сториз
Позже артист показался в авто и рассказал о жертвах российского удара.
"Я только что узнал, что мои родственники есть среди жертв", – рассказал MELOVIN.
MELOVIN сообщил о потере / Фото из инстаграм-сториз
Последнее об ударе по Одессе
- Сегодня днем Россия снова нанесла террористический удар по Одессе. По состоянию на 17:00 известно о 19 погибших, среди них спасатели, нацгвардейцы и гражданские. Еще 77 человек ранены.
- Владимир Зеленский вспомнил об Одессе в вечернем обращении и сообщил, что в городе продолжаются спасательные работы. Соответствующие службы оказывают помощь пострадавшим от обстрела. Продолжается поиск людей под завалами.
- Завтра, 16 марта, в Одессе и области объявят траур.