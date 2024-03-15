Днем 15 марта российские захватчики баллистическими ракетами атаковали Одессу. Спасение людей продолжается до сих пор.

К слову Наши мысли сегодня с Одессой, – Елена Зеленская о циничной атаке на город и героизме украинцев

MELOVIN сообщил о потере

Украинский певец отреагировал на обстрел родного города. Он с болью сообщил о том, что потерял близкого человека. MELOVIN не стал уточнять, о ком именно идет речь.

Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека,

– написал исполнитель.



MELOVIN сообщил о потере / Фото из инстаграм-сториз

Позже артист показался в авто и рассказал о жертвах российского удара.

"Я только что узнал, что мои родственники есть среди жертв", – рассказал MELOVIN.



MELOVIN сообщил о потере / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, MELOVIN и раньше рассказывал о том, что потерял близких людей во время войны. Он имеет друзей, которые защищают Украину на фронте, но и тех, кто погиб в боях с оккупантами. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования певцу и семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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