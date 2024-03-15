Вдень 15 березня російські загарбники балістичними ракетами атакували Одесу. Порятунок людей триває досі.
До слова Наші думки сьогодні з Одесою, – Олена Зеленська про цинічну атаку на місто та героїзм українців
MELOVIN повідомив про втрату
Український співак відреагував на обстріл рідного міста. Він з болем повідомив про те, що втратив близьку людину. MELOVIN не став уточнювати, про кого саме йде мова.
Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину,
– написав виконавець.
MELOVIN повідомив про втрату / Фото з інстаграм-сторіз
Пізніше артист показався в авто і розповів про жертв російського удару.
"Я щойно дізнався, що мої родичі є серед жертв", – розповів MELOVIN.
MELOVIN повідомив про втрату / Фото з інстаграм-сторіз
Останнє про удар по Одесі
- Сьогодні вдень Росія знову завдала терористичного удару по Одесі. Станом на 17:00 відомо про 19 загиблих, серед них рятувальники, нацгвардійці та цивільні. Ще 77 людей поранені.
- Володимир Зеленський згадав про Одесу у вечірньому зверненні та повідомив, що у місті тривають рятувальні роботи. Відповідні служби надають допомогу постраждалим від обстрілу. Продовжується пошук людей під завалами.
- Завтра, 16 березня, в Одесі та області оголосять жалобу.