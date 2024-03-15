Вдень 15 березня російські загарбники балістичними ракетами атакували Одесу. Порятунок людей триває досі.

До слова Наші думки сьогодні з Одесою, – Олена Зеленська про цинічну атаку на місто та героїзм українців

MELOVIN повідомив про втрату

Український співак відреагував на обстріл рідного міста. Він з болем повідомив про те, що втратив близьку людину. MELOVIN не став уточнювати, про кого саме йде мова.

Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину,

– написав виконавець.



MELOVIN повідомив про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Пізніше артист показався в авто і розповів про жертв російського удару.

"Я щойно дізнався, що мої родичі є серед жертв", – розповів MELOVIN.



MELOVIN повідомив про втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, MELOVIN і раніше розповідав про те, що втратив близьких людей під час війни. Він має друзів, які боронять Україну на фронті, але і тих, хто загинув у боях з окупантами. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття співаку й родинам загиблих та побажання швидкого одужання всім постраждалим.

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