Війна ближче, ніж здається, – Анатоліч про удар Росії по багатоповерхівці в рідному Кривому Розі
Джерело:Анатолій Анатоліч
Відомий шоумен Анатолій Анатоліч народився в Кривому Розі. Відтак, удар росіян по житловому будинку, який відбувся ввечері 12 березня, він сприйняв особливо емоційно.
Ведучий зізнався, що російські військові влучили в будинок, який розташований неподалік від району, де він раніше мешкав. Важливо, що й інші українські зірки також відреагували на цей тероризм.
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Як Анатоліч відреагував на обстріл рідного Кривого Рогу
Ведучий зі щемом пригадав свою юність, яка пройшла у місті.
Ми переїхали на мікрорайон Східний коли мені було десь років 11. Звідти я їздив на швидкісному трамваї в 95 гімназію. Ту саму, в якій навчався президент. Влітку ми ходили на солоне озеро між першим і другим Східними мікрорайонами, а ввечері я любив пройтися по кам'яних джунглях до продуктового магазина мого друга,
– розповів Анатолій.
Після цього він висловив щирі співчуття землякам, які постраждали внаслідок російського обстрілу.
Ракети влучають в сусідні будинки, а два роки тому окупанти не дійшли до мого будинку під Вишгородом кілька кілометрів. Війна ближче, ніж здається. Як би ми до неї не звикали,
– додав шоумен.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу
- Ввечері 12 березня було зафіксовано три влучання російських ракет у дев'ятиповерховий та п'ятиповерховий місцеві будинки.
- На жаль, четверо людей загинули, ще близько 40, у тому числі діти, отримали поранення.
- Серед наймолодших постраждалих є 2-місячний хлопчик і 11-місячна дівчинка, що вчергове підкреслює рівень цинізму російських військових.
- Після ракетної атаки місцева влада оперативно створила центри допомоги у двох районах. Один з них розташований на мікрорайоні Східний-1 біля АТБ, а другий – у Народному домі, вул. Криворіжсталі, 52.
- Там надають допомогу в розселенні, розподілі будівельних матеріалів для ремонту пошкоджених вікон та вирішенні будь-яких інших пов'язаних з цим питань.