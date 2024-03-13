Ведучий зізнався, що російські військові влучили в будинок, який розташований неподалік від району, де він раніше мешкав. Важливо, що й інші українські зірки також відреагували на цей тероризм.

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Як Анатоліч відреагував на обстріл рідного Кривого Рогу

Ведучий зі щемом пригадав свою юність, яка пройшла у місті.

Ми переїхали на мікрорайон Східний коли мені було десь років 11. Звідти я їздив на швидкісному трамваї в 95 гімназію. Ту саму, в якій навчався президент. Влітку ми ходили на солоне озеро між першим і другим Східними мікрорайонами, а ввечері я любив пройтися по кам'яних джунглях до продуктового магазина мого друга,

– розповів Анатолій.

Після цього він висловив щирі співчуття землякам, які постраждали внаслідок російського обстрілу.

Ракети влучають в сусідні будинки, а два роки тому окупанти не дійшли до мого будинку під Вишгородом кілька кілометрів. Війна ближче, ніж здається. Як би ми до неї не звикали,

– додав шоумен.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу