Ведущий признался, что российские военные попали в дом, который расположен неподалеку от района, где он раньше жил. Важно, что и другие украинские звезды также отреагировали на этот терроризм.
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Как Анатолич отреагировал на обстрел родного Кривого Рога
Ведущий со щемящей болью вспомнил свою юность, которая прошла в городе.
Мы переехали на микрорайон Восточный когда мне было где-то лет 11. Оттуда я ездил на скоростном трамвае в 95 гимназию. Ту самую, в которой учился президент. Летом мы ходили на соленое озеро между первым и вторым Восточными микрорайонами, а вечером я любил пройтись по каменным джунглям до продуктового магазина моего друга,
– рассказал Анатолий.
После этого он выразил искренние соболезнования землякам, которые пострадали в результате российского обстрела.
Ракеты попадают в соседние дома, а два года назад оккупанты не дошли до моего дома под Вышгородом несколько километров. Война ближе, чем кажется. Как бы мы к ней не привыкали,
– добавил шоумен.
Что известно об обстреле Кривого Рога
- Вечером 12 марта было зафиксировано три попадания российских ракет в девятиэтажный и пятиэтажный местные дома.
- К сожалению, четверо людей погибли, еще около 40, в том числе дети, получили ранения.
- Среди самых маленьких пострадавших есть 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка, что в очередной раз подчеркивает уровень цинизма российских военных.
- После ракетной атаки местные власти оперативно создали центры помощи в двух районах. Один из них расположен на микрорайоне Восточный-1 возле АТБ, а второй – в Народном доме, ул. Криворожстали, 52.
- Там оказывают помощь в расселении, распределении строительных материалов для ремонта поврежденных окон и решении любых других связанных с этим вопросов.