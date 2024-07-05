Учасниця проєкту вже прокоментувала цю ситуацію. Вона повідомила, що в неї сталася біда.

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За інформацією рятувальників ДСНС Київської області, 4 липня близько 15 години в селищі Святопетрівське загорівся приватний будинок. На місці події було виявлено постраждалого чоловіка 1990 року народження та тіло жінки без ознак життя. Причина пожежі наразі встановлюється.

Спочатку в соцмережах з'явилася інформація, що загиблою могла бути учасниця шоу "Супермама" Тетяна Квітко, адже будинок на фотографіях ДСНС був схожий на її оселю. Згодом Тетяна Квітко вийшла на зв'язок та спростувала чутки про свою смерть.

У нас біда, але я жива,

– зазначила блогерка.

Водночас вона не розповіла жодних подробиць щодо інциденту. Залишається нез'ясованим, чиє тіло виявили рятувальники та чи дійсно пожежа сталася у будинку учасниці шоу "Супермама".



Тетяна Квітко повідомила, що жива / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, 3 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Дніпро. Уламки снаряда потрапили у квартиру Яни Гріффін, ще однієї учасниці шоу "Супермама". Блогерка повідомила у своїх соціальних мережах, що на момент атаки її не було вдома, тому з жінкою та її родиною все гаразд.