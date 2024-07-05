Участница проекта уже прокомментировала эту ситуацию. Она сообщила, что у нее произошла беда.

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По информации спасателей ГСЧС Киевской области, 4 июля около 15 часов в поселке Святопетровское загорелся частный дом. На месте происшествия был обнаружен пострадавший мужчина 1990 года рождения и тело женщины без признаков жизни. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сначала в соцсетях появилась информация, что погибшей могла быть участница шоу "Супермама" Татьяна Квитко, ведь дом на фотографиях ГСЧС был похож на ее. Впоследствии она вышла на связь и опровергла слухи о своей смерти.

У нас беда, но я жива,

– отметила блогерша.

В то же время она не рассказала никаких подробностей относительно инцидента. Остается невыясненным, чье тело обнаружили спасатели и действительно ли пожар произошел в доме участницы шоу "Супермама".



Татьяна Квитко сообщила, что жива / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, 3 июля российские войска совершили ракетную атаку на Днепр. Обломки снаряда попали в квартиру Яны Гриффин, еще одной участницы шоу "Супермама". Блогерша сообщила в своих социальных сетях, что на момент ракетного обстрела ее не было дома, поэтому с женщиной и ее семьей все в порядке.