Блогерка у своїх соцмережах зізналася, що тоді її вдома не було. З жінкою та її родиною все добре.

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Однак, квартира інфлюєнсерки таки постраждала. Яна розповіла, що їй подзвонили друзі та знайомі, щоб повідомити про дим, який йшов з її будинку. Гріффін побігла додому і побачила уламки ракети, які застрягли у вікнах. Вона неабияк перелякалася, про що розповіла прихильникам.

А тепер ось вам приклад, чому не потрібно стояти біля вікна. На жаль, у мене панорамні вікна в кожній кімнаті,

– зізналася Яна.



Квартира Гріффін постраждала після обстрілу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зіркова мама вирішила також показати зблизька шматки уламків. Руки жінки тремтіли, оскільки знаменитість не могла стримати емоцій.

"Це те, що вбиває людей", – запевнила Гріффін.



Яна Гріффін показала уламки ракети / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, 3 липня, дніпряни почули кілька гучних вибухів. Внаслідок ракетної атаки було пошкоджень торговельний центр і медичний заклад. Кількість загиблих складає шість людей.