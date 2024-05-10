Зіграли весілля й допомогли ЗСУ: учасники гурту Tember Blanche офіційно одружилися
Джерело:Tember Blanche
Музиканти українського гурту Tember Blanche – Олександра та Владислав – офіційно одружилися. Вони зіграли оригінальне весілля, де допомогли ЗСУ.
Український дует Tember Blanche знайомий багатьом завдяки пісні "Вечорниці", що розлетілась у мережах. Колектив створили Олександра та Владислав. Вони є парою не тільки у створенні музики, але й в особистому житті.
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Tember Blanche одружилися
9 травня учасники колективу офіційно одружилися, минуло 2 роки після їхніх заручин. Пара зіграла камерне весілля просто неба. Майданчик був прикрашений килимами та ліхтариками. Весільні образи наречених складалися з вінтажних жакетів. Олександра також постала у білій ніжній сукні, а її обранець – у смугастих штанах.
Ведучим цього свята любові був Павло Гоц – соліст гурту NAZVA. Саме він проголосив пару чоловіком і дружиною.
Весілля було не простим – з нагоди особливої події Олександра та Владислав збирали кошти на ППО. Ще напередодні одруження вони оголосили "Весільний збір", у якому можна було виграти запрошення на їхнє весілля. Так учасники гурту допомогли ЗСУ.
Tember Blanche одружилися / Фото МУЗВАР
Що відомо про Tember Blanche
- Учасники українського дуету познайомилися на вулицях Києва, де Влад грав на гітарі. Вони почали разом виконувати пісні, а через рік вуличного музикування створили гурт Tember Blanche. Їхня назва означає місяць, в якому вони почали стосунки, та улюблене пиво.
- Першу популярність колектив отримав завдяки хіту "Вечорниці". Згодом Tember Blanche записали фіт з гуртом Kalush.
- У 2023 році дует став фіналістом Національного відбору на Євробачення. Їм не вийшло перемогти, однак так Tember Blanche представили себе на сцені як новий талановитий дует.