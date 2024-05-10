Український дует Tember Blanche знайомий багатьом завдяки пісні "Вечорниці", що розлетілась у мережах. Колектив створили Олександра та Владислав. Вони є парою не тільки у створенні музики, але й в особистому житті.

До слова Аліна Гросу нарешті підтвердила друге заміжжя та зізналась, що її зрадив відомий актор

Tember Blanche одружилися

9 травня учасники колективу офіційно одружилися, минуло 2 роки після їхніх заручин. Пара зіграла камерне весілля просто неба. Майданчик був прикрашений килимами та ліхтариками. Весільні образи наречених складалися з вінтажних жакетів. Олександра також постала у білій ніжній сукні, а її обранець – у смугастих штанах.

Ведучим цього свята любові був Павло Гоц – соліст гурту NAZVA. Саме він проголосив пару чоловіком і дружиною.

Весілля було не простим – з нагоди особливої події Олександра та Владислав збирали кошти на ППО. Ще напередодні одруження вони оголосили "Весільний збір", у якому можна було виграти запрошення на їхнє весілля. Так учасники гурту допомогли ЗСУ.



Tember Blanche одружилися / Фото МУЗВАР

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