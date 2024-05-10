Украинский дуэт Tember Blanche знаком многим благодаря песне "Вечорниці", что разлетелась в сетях. Коллектив создали Александра и Владислав. Они являются парой не только в создании музыки, но и в личной жизни.

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Tember Blanche поженились

9 мая участники коллектива официально поженились, прошло 2 года после их помолвки. Пара сыграла камерную свадьбу под открытым небом. Площадка была украшена коврами и фонариками. Свадебные образы молодоженов состояли из винтажных жакетов. Александра также предстала в белом нежном платье, а ее избранник – в полосатых брюках.

Ведущим этого праздника любви был Павел Гоц – солист группы NAZVA. Именно он провозгласил пару мужем и женой.

Свадьба была не простой – по случаю особого события Александра и Владислав собирали средства на ППО. Еще накануне бракосочетания они объявили "Свадебный сбор", в котором можно было выиграть приглашение на их свадьбу. Так участники группы помогли ВСУ.



Tember Blanche поженились / Фото МУЗВАР

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