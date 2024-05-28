Зазнавали репресій: учасники білорусько-російського гурту "Бі-2" змінили своє громадянство

27 травня учасники білорусько-російського гурту "Бі-2" отримали громадянство Молдови. Відповідний указ вже підписала президентка країни Мая Санду.

Артисти протягом тривалого часу зазнавали цькувань та репресій через засудження війни між Росією та Україною. Тому музиканти вирішили виїхати з країни-агресора й отримати нове громадянство.

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Гурт "Бі-2" отримав громадянство Молдови

27 травня Адріан Белуцел, голова адміністрації президентки Молдови, повідомив про підписання указу про надання громадянства трьом учасникам білорусько-російського гурту "Бі-2". Так, бас-гітарист Максим Андрющенко та члени команди Олексій Левченко й Олександра Овчеренко більше не вважаються громадянами Росії.

До того ж в указі йдеться про репресії, яких зазнавали учасники гурту. Все через засудження російсько-української війни музикантами.

Наша країна відкрита й гостинна для людей, які обирають мир, пропагують дружбу й повагу між народами. Республіка Молдова захищає людську гідність, свободу слова й солідарність із тими, хто перебуває в небезпеці,

– зазначив Белуцел.

Втім, учасники гурту поки ніяк не прокоментували набуття нового громадянства.

Що відомо про громадянську позицію учасників гурту "Бі-2"