Актору було лише 37 років і його застрелили просто посеред вулиці у Лос-Анджелесі. Трагічний інцидент стався близько 3 години ночі в суботу 25 травня.

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Що відомо про смерть Джонні Вактора

Як повідомляє Департамент поліції Лос-Анджелеса, зловмисники начебто намагалися вкрасти каталітичний нейтралізатор з автомобіля актора. Мати жертви, Скарлетт, заявила, що Джонні, не чинив опору і не провокував нападників, але вони застрелили його, перш ніж втекти з місця події. На виклик прибула поліція, і пораненого Вактора терміново доставили до лікарні. Проте, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Правоохоронці розпочали ретельне розслідування для встановлення всіх обставин трагічного інциденту та затримання зловмисників.

Він був справді єдиним у своєму роді, і з ним було приємно працювати кожен день. Наші думки та молитви до його близьких у цей важкий час,

– зазначили на сторінці серіалу, де знімався актор.

У Джонні залишилися мама та двоє молодших братів Ленс і Грант.

Що відомо про Джонні Вактора