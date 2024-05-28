Артисты в течение длительного времени подвергались травле и репрессиям из-за осуждения войны между Россией и Украиной. Поэтому музыканты решили уехать из страны-агрессора и получить новое гражданство.
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Группа "Би-2" получила гражданство Молдовы
27 мая Адриан Белуцел, глава администрации президента Молдовы, сообщил о подписании указа о предоставлении гражданства трем участникам белорусско-российской группы "Би-2". Так, бас-гитарист Максим Андрющенко и члены команды Алексей Левченко и Александра Овчеренко больше не считаются гражданами России.
К тому же в указе говорится о репрессиях, которым подвергались участники группы. Все из-за осуждения российско-украинской войны музыкантами.
Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, пропагандируют дружбу и уважение между народами. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности,
– отметил Бэлуцел.
Впрочем, участники группы пока никак не прокомментировали получение нового гражданства.
Что известно о гражданской позиции участников группы "Би-2"
- Артисты открыто осуждали жестокие действия России в войне с Украиной. Из-за этого в стране-агрессоре начались репрессии в сторону певцов.
- В апреле 2022 года группа отменила концерт в одном из российских городов из-за наличия на сцене политической символики.
- В конце января этого года всех участников задержали в Таиланде из-за отсутствия разрешения на работу в стране. В то же время это нарушало закон на пребывание, поэтому группа получила штраф и должна была уехать из Таиланда. Впрочем, сетью распространилась другая причина задержания участников – осуждение войны, из-за которого артисты подвергались репрессиям в России. Однако, через несколько дней певцов освободили, и они улетели в Израиль.
- Уже в апреле этого года группа "Би-2" обратилась к властям Молдовы с желанием получить гражданство страны.