Артисты в течение длительного времени подвергались травле и репрессиям из-за осуждения войны между Россией и Украиной. Поэтому музыканты решили уехать из страны-агрессора и получить новое гражданство.

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Группа "Би-2" получила гражданство Молдовы

27 мая Адриан Белуцел, глава администрации президента Молдовы, сообщил о подписании указа о предоставлении гражданства трем участникам белорусско-российской группы "Би-2". Так, бас-гитарист Максим Андрющенко и члены команды Алексей Левченко и Александра Овчеренко больше не считаются гражданами России.

К тому же в указе говорится о репрессиях, которым подвергались участники группы. Все из-за осуждения российско-украинской войны музыкантами.

Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, пропагандируют дружбу и уважение между народами. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и солидарность с теми, кто находится в опасности,

– отметил Бэлуцел.

Впрочем, участники группы пока никак не прокомментировали получение нового гражданства.

Что известно о гражданской позиции участников группы "Би-2"