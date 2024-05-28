Артисти протягом тривалого часу зазнавали цькувань та репресій через засудження війни між Росією та Україною. Тому музиканти вирішили виїхати з країни-агресора й отримати нове громадянство.
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Гурт "Бі-2" отримав громадянство Молдови
27 травня Адріан Белуцел, голова адміністрації президентки Молдови, повідомив про підписання указу про надання громадянства трьом учасникам білорусько-російського гурту "Бі-2". Так, бас-гітарист Максим Андрющенко та члени команди Олексій Левченко й Олександра Овчеренко більше не вважаються громадянами Росії.
До того ж в указі йдеться про репресії, яких зазнавали учасники гурту. Все через засудження російсько-української війни музикантами.
Наша країна відкрита й гостинна для людей, які обирають мир, пропагують дружбу й повагу між народами. Республіка Молдова захищає людську гідність, свободу слова й солідарність із тими, хто перебуває в небезпеці,
– зазначив Белуцел.
Втім, учасники гурту поки ніяк не прокоментували набуття нового громадянства.
Що відомо про громадянську позицію учасників гурту "Бі-2"
- Артисти відкрито засуджували жорстокі дії Росії у війні з Україною. Через це у країні-агресорі розпочалися репресії в бік співаків.
- У квітні 2022 року гурт скасував концерт в одному з російських міст через наявність на сцені політичної символіки.
- Наприкінці січня цього року усіх учасників затримали в Таїланді через відсутність дозволу на роботу в країні. Водночас це порушувало закон на перебування, тому гурт отримав штраф і мав виїхати з Таїланду. Втім, мережею поширилася інша причина затримання учасників – засудження війни, через яке артисти зазнавали репресій у Росії. Однак, через кілька днів співаків звільнили, і вони полетіли до Ізраїлю.
- Вже у квітні цього року гурт "Бі-2" звернувся до влади Молдови з бажанням отримати громадянство країни.