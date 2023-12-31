Оля Цибульська розповіла, що не слідкує за скандальними інтерв'ю Світлани Лободи. Схоже, що зірка також не підтримує теплих стосунків з нинішньою піарницею цієї артистки.

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Оля Цибульська про відносини з колишньою піарницею

Виконавиця зізналась, що не готова коментувати стосунки з Маргаритою Гасин. Та зрозуміло, що тих почуттів і відносин, що були раніше – немає.

Про колишніх або добре, або нічого, як про покійного. Я не готова коментувати. У нас були дуже близькі дружні стосунки. Не збереглися вони такими, як були, на жаль. Тут немає чого сказати,

– зізналась Оля Цибульська.

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Оля Цибульська працювала з Маргаритою близько 5 років

Оля Цибульська та її піар-директорка Марго Гасин співпрацювали з 2018 року. У березні їхні шляхи розійшлися. Тоді Маргарита дуже тепло відгукувалась про співачку й називала її близькою подругою.

Зараз збрешу вам, що не плачу. Та не брехатиму, що таке рідство душ взагалі буває. Бо не знаю напевне. Мені далося. За що – без поняття. Та я берегтиму його і тебе, Олю, скільки є моїх сил,

– писала піарниця.



Оля Цибульська та Маргарита Гасин / Фото з інстаграму Маргарити Гасин

Вже у червні Маргарита Гасин хвалилась співпрацею зі Світланою Лободою.



Світлана Лобода та Маргарита Гасин / Фото з інстаграму Маргарити Гасин