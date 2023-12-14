Виконавиця наголосила, що хоче створювати російськомовні та україномовні пісні, адже вона вважає, що російська мова не належить російській владі. Крім того, за її словами, не російська мова вбиває українців.

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Артистка підкреслила, що російською розмовляють мільйони людей у всьому світі, а не лише російські політики. До того ж, за її словами, в Україні також є чимало російськомовних людей.

Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей. Більшість України розмовляє російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б. Але мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Так трапилось,

– зазначила виконавиця.

Вона додала, що сама в Україні нібито завжди спілкується українською, однак за кордоном розмовляє з людьми російською. Тож, знаменитість не хоче відмовлятися від великої частини своєї аудиторії просто за те, що вона розмовляє російською.

"Я продовжуватиму писати пісні українською та російською мовами для російськомовної аудиторії, бо вона велика. Тому що це люди, які мене підтримують, які підтримують мою країну. Я знаю, що питання російської мови сьогодні дуже гостре в Україні. І коли я приїжджаю до України, я завжди розмовляю українською мовою, і інтерв'ю даю українською мовою. Але по світу, у Європі, там, де я виступаю, а це Грузія, Арменія, Казахстан, Латвія, я з людьми говорю російською", – поділилася зірка.

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