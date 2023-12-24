Ексклюзивно для 24 Каналу знаменитість поділилася улюбленими святковими звичаями та подарунками. Крім того, вона поговорила про зміни, що відбулися в її житті за останній рік, та мрії й плани на 2024 рік.

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Різдвяний бліц з Олею Цибульською

Різдво чи Новий рік? Різдво і Новий рік. Це як почати заново жити з понеділка (сміється – 24 Канал). Навіщо відмовляти собі у ще одній можливості?

Різдво 25 грудня чи 7 січня? Тепер Різдво 25 грудня. Не хочу мати нічого спільного з нелюдами.

Різдво це про диво об'єднання всіх у лютий холод і народження чистої любові. Нам всім треба триматись купи та вчитись відкривати серце переповнене болем. Особливо зараз, оскільки Різдво під час війни це не про довгі застілля до Водохреща. Це про підтримку, любов, опіку і збереження наших традицій, які прагне знищити ворог. Тому донат і коляда, яким ми навчимо своїх дітей – обов'язковий ритуал кожного українця,

– підкреслила зірка.

Моя улюблена різдвяна традиція… Колядки! Ці магічні пісні говорять до нас голосами поколінь і невмирущими традиціями. Ми записали "Ой, сивая та й зозуленька" з народним колективом Шум'я цього року і я впевнена, що вона чудово зігріє вас на Різдво.

Моя улюблена колядка… "Дивная новина". Її так гарно заводить моя бабуся Марія. Коли згадую цю колядку, голос бабусі звучить у самому серці. Вона дуже дзвінка і радісна до сліз.

Різдво в дитинстві – це… вся родина за столом, коли прабабуся ще була жива. Це перші зароблені гроші співом. Це хутір, по коліна снігу, смачний стіл і море любові.

Святкову атмосферу вдома створює… бажання.

Диво починається з нас. Діліться ним. Різдво це про тиху радість, бо в тиші та любові приходить нове життя в цей світ,

– переконана Оля Цибульська.

Цього року я ставитиму ялинку, бо… на неї дуже чекає Нестор. До того ж я долучилась до благодійного проєкту від Wow Yalinka "Подаруй Різдво". Бренд спільно з артистами дарує ялинки дитячим будинкам та сім'ям, які були вимушено переміщені з окупованих територій.

На ялинці обов'язково мають бути… цукерочки. Щоб уночі, доки ніхто не бачить, підсолодити собі настрій, заварити каву і почитати книгу Олі Цибульської "Цвіти. Як полюбити ту, що в дзеркалі".

Перед Новим роком я завжди… критикую себе, бо дуже амбітна і часто здається, що зроблено мало. Хочу спробувати змінити цю традицію на вдячність і написати величезний список мрій на наступний рік. Головна мрія у нас єдина – перемога!

Найкращим подарунком, який я отримувала на свята, був… Нестор. Він народився 6 січня і став моїм особистим Різдвом та найбільшим святом у житті!

Я люблю дарувати та приймати подарунки, адже приємно відчувати, що хтось думає про тебе. Тож, не скупіться на увагу, бо щасливі люди не кусаються, а надихають,

– додала співачка.

3 фільми, які обов'язково треба переглянути перед святами… "Тіні забутих предків", "Довбуш" та "Люксембург, Люксембург", адже знати свої традиції та своїх геніїв – це непереможна сила. Ну і кліп "ЦвіТи" мій подивіться (усміхається – 24 Канал).

Оля Цибульська – "ЦвіТи": дивіться відео онлайн

3 книги, які додають святкового настрою… моя книга "Цвіти. Як полюбити ту, що в дзеркалі", яку ми видали з "Книголав", бо вона про сміх посеред сліз і рецепт як жити далі. Ця книга витягла мене з кабінету психіатра. Дівчата пишуть, що і для них вона стає справжнім жіночим рятівним колом. Також раджу "27 днів до Різдва" Дзвінки Матіяш, яка подарує легкість і віру в дива, та "Матера вам не наймичка" Каті Бльостки – це справжній хіт про материнство.

У році, що минає, мені довелося… полюбити по справжньому ту, що бачу в дзеркалі. Бо засинати й прокидатись з тим, кого любиш – найбільше людське щастя. І в 38 років – давно пора.

У новому 2024 році я бажаю українцям… єдності. Вона нас окриляє, рятує і дарує суперсилу. Вона знищує ворога і кристалізує нас як націю. Ми вистоїмо і переможемо! Як казав Грушевський : "Історію краще робити, ніж читати". Ми творимо історію. Щодня своїми словами та діями у єдності та любові. Слава Україні!