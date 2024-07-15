Давай будемо разом, – Анна Трінчер розповіла, як Волошин намагався її повернути

Українська співачка Анна Трінчер розповіла про спроби ексчоловіка блогера Олександра Волошина відновити шлюб. Артистка поділилася, якою була її реакція на слова колишнього.

Днями виконавиця зізналася, чи готова повернутися до інфлюєнсера. Анна наголосила на тому, що не дозволить колишнім повертатися в її життя.

Цікаво Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше прокоментував розлучення з коханою: "Я нічого не загубив"

За словами Трінчер, Волошин запропонував їй відновити роман у день запису подкасту про розлучення. Водночас тоді ж співачка їхала на відверту розмову з Машою Єфросиніною, де мала говорити про розрив з Олександром.

За ніч до знімань цього відео про розлучення та інтерв'ю з Машею Єфросиніною до мене приїхав Саша і сказав: "Давай все скасуємо і будемо разом",

– згадала артистка.

Втім, Анна для себе вирішила, що не повертатиметься до ексчоловіка, оскільки відчула себе вперше щасливою після розриву. Емоційний стан і самопочуття виконавиці значно покращилися на тлі розлучення з Волошиним.

Я почала слухати музику. Уявіть, наскільки я була мертва всередині, що рік не слухала музику. Після розлучення я зрозуміла: "От настільки мені було погано",

– підкреслила Трінчер.

Анна Трінчер про розлучення з Волошиним: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, восени 2023-го користувачі розповсюдили чутки про кризу в стосунках Анни та Олександра. Через це пара підтвердила таку інформацію та оголосила про розлучення. Волошин вирішив розірвати шлюб, оскільки вигорів у стосунках. Чоловік не хотів робити боляче екскоханій та одразу про все зізнався.