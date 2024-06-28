Тіктокерка, яка записана під іменем itskajja, полонила мережу яскравими роликами, де показує, як зручний та комфортний одяг виглядає в Америці, а як у Європі. Що цікаво, відео збирають мільйонні перегляди та сотні тисяч уподобань і коментарів. Детальніше про тренд – розповідаємо у матеріалі Show 24.

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На перший погляд, може здатись, що тренд доволі простий та не потребує надзусиль. Однак все не так. Спершу потрібно підібрати образи, які відповідають стилю кожної з обраної країни. Найважливіше – знайти стільки одягу, щоб не повторювались поєднання, а вирізнялись між собою.

Мабуть, найлегше буде з американським стилем, адже там переважає стиль оверсайз, який дуже легко відтворити, бо окрім простоти вибору він ще й не потребує якихось надзвичайних поєднань.

Далі тіктокера поєднує елементи танцювальних рухів під пісню Training Season – Dua Lipa, чим надає відео додаткового драйву та запалу.

У коментарях користувачі залишають прохання, щоб дівчина обрала їхню країну для наступного ролика.

До слова, під уже згадану пісню зняли понад 60 тисяч відео із різними трендами.