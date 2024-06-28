Тиктокерка, которая записана под именем itskajja, пленила сеть яркими роликами, где показывает, как удобная и комфортная одежда выглядит в Америке, а как в Европе. Что интересно, видео собирают миллионные просмотры и сотни тысяч лайков и комментариев. Подробнее о тренде – рассказываем в материале Show 24.

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На первый взгляд, может показаться, что тренд довольно простой и не требует сверхусилий. Однако все не так. Сначала нужно подобрать образы, которые соответствуют стилю каждой из выбранной страны. Самое важное – найти столько одежды, чтобы не повторялись сочетания, а отличались между собой.

Пожалуй, легче будет с американским стилем, ведь там преобладает стиль оверсайз, который очень легко воспроизвести, потому что кроме простоты выбора он еще и не требует каких-то чрезвычайных сочетаний.

Далее тиктокера сочетает элементы танцевальных движений под песню Training Season – Dua Lipa, чем придает видео дополнительного драйва и задора.

В комментариях пользователи оставляют просьбы, чтобы девушка выбрала их страну для следующего ролика.

К слову, под уже упомянутую песню сняли более 60 тысяч видео с различными трендами.