Уже декілька місяців підряд тікток продовжують підкоряти ролики із запальним і пластичним танцем під пісню Training Season – Dua Lipa. Що відомо про тренд та як його повторити – далі в матеріалі Show 24.

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Під згадану пісню тіктокери придумали танець, рухи якого відповідають словам пісні. Найважливіше – бути пластичним і попадати в такт музики. На перший погляд, може здатись, що танець доволі складний і повторити його не вдасться.

Однак пропонуємо поглянути відео з навчанням рухів, які насправді доволі прості. Рекомендуємо багато разів повторяти окремо елементи, а потім спробувати скласти їх у загальний танець.

А ось одні з найкращих відео тренду, які зібрали сотні тисяч лайків, коментарів. А деякі ролики навіть вподобала і репостнула сама виконавиця.

Що відомо про пісню

Трек вийшов ще 16 лютого і на платформі ютуб офіційний відеокліп зібрав уже майже 35 мільйонів переглядів.

Dua Lipa – Training Season: дивитись відео онлайн

Виконавиця співає про те, який партнер їй потрібен, зазначаючи, що знає собі ціну. Що цікаво, наприкінці кліпу усі чоловіки крутяться довкола співачки та б'ються за її увагу, однак жоден так і не привернув до себе прихильність дівчини.