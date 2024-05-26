Тренд полягає у тому, щоб увімкнути на фоні пісню Bodo Wartke & Marti Fischer – Barbaras Rhabarberbar, вибрати собі оригінальний образ, вивчити прості рухи танцю та слова треку й продемонструвати свої вміння, пише Show 24.

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Така тенденція дозволяє зняти не тільки креативне відео, а й можна трошки вивчити іноземну мову.

У тренді беруть участь навіть тварини.

А дехто пробує перекладати німецьку пісню на іншу іноземну мову.

Що відомо про пісню

Вона належить авторству німецьких виконавців Bodo Wartke & Marti Fischer. Двоє чоловіків співають про дівчину Барбару з невеличкого міста, яка була відома на всю країну пирогом, який готує з ревеню (румбамбару). Кулінарія дівчини набула такої популярності, що їй довелось відкривати бар на честь пирога з ревеню. Крім того, по сюжету пісні, до Барбари почали приходити в гості варвари та перукар із довгою бородою.

Сама пісня вийшла наприкінці 2023 року та вже має майже 6 мільйонів переглядів на ютубі.

Barbaras Rhabarberbar (feat. Marti Fischer): дивитись відео онлайн

До слова, танець під цю пісню придумали дві тіктокерки та охоче поділились ним із публікою.