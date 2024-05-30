Рожеві півонії заполонили тікток: користувачі діляться неймовірною красою

30 травня 2024, 23:30
Читать новость на русском

Оскільки зараз сезон цвітіння запашних півоній, жінки в оригінальний спосіб натякають коханим, що хочуть отримати букет, як прояв уваги. Тому тікток перетворився на яскраве, віртуальне поле квітів.

Уже більше, ніж тиждень, користувачі використовують кавер-версію гурту Бойки – Букет рожевих півоній для створення красивих і атмосферних відео, пише Show 24.

До теми Голос із минулого: тікток підкорив тренд під пісню "Гаї шумлять"

Найважливіше у тренді – використати вже згадану пісню, а відеоряд скласти із кадрів півоній. Це може бути, як просто букет чи кущ, так і кадри, як кохана людина власноруч збирає чи дарує квіти. Такі відео наповнені любов'ю, комфортом і теплом.

@ludamusyak #2024 #️ #весна #піони #? #україна #війна #веснавукраїні ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky
@kamelifo #кропивницкий #україна #35роківразом️️️ ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky
@ostapkari ? #япринесутобібукетрожевихпіоній #півонії #піони #? ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky

@nastiapostoyuk ? #букетрожевихпівоній#рекомендації#рекомендації#тренд#топ ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky

Що відомо про трек

Оригінальна версія звучить драйвовіше на відміну від каверу й належить виконавцям: Володимиру Войцеховському та Ользі Монастирській. Пісня вийшла ще 2 роки тому, однак нове аранжування підкорило серця людей. 

Володимир Войцеховський і Ольга Монастирська – Букет рожевих півоній: дивитись відео онлайн

Новий формат пісні виконує хлопець Віталій із колективу "Бойки". Кавер відрізняється повільнішим ритмом під акомпанемент піаніно. 

@vitaliy_gurt_boyky Букет рожевих півоній (cover) @Володимир Войцеховський #гуртбойки #гуртбойки2024 #музичнийгурт #кавер #cover #букетрожевихпівоній ♬ Букет рожевих півоній - Vitaliy gurt Boyky

Оскільки сезон цвітіння неймовірних півоній ще продовжується, то можете сміливо долучатись до тренду та ділитись кадрами своїх букетів. 

Автор: Марта Гнат