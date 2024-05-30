Уже більше, ніж тиждень, користувачі використовують кавер-версію гурту Бойки – Букет рожевих півоній для створення красивих і атмосферних відео, пише Show 24.

До теми Голос із минулого: тікток підкорив тренд під пісню "Гаї шумлять"

Найважливіше у тренді – використати вже згадану пісню, а відеоряд скласти із кадрів півоній. Це може бути, як просто букет чи кущ, так і кадри, як кохана людина власноруч збирає чи дарує квіти. Такі відео наповнені любов'ю, комфортом і теплом.

Що відомо про трек

Оригінальна версія звучить драйвовіше на відміну від каверу й належить виконавцям: Володимиру Войцеховському та Ользі Монастирській. Пісня вийшла ще 2 роки тому, однак нове аранжування підкорило серця людей.

Володимир Войцеховський і Ольга Монастирська – Букет рожевих півоній: дивитись відео онлайн

Новий формат пісні виконує хлопець Віталій із колективу "Бойки". Кавер відрізняється повільнішим ритмом під акомпанемент піаніно.

Оскільки сезон цвітіння неймовірних півоній ще продовжується, то можете сміливо долучатись до тренду та ділитись кадрами своїх букетів.