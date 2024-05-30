Уже больше, чем неделю, пользователи используют кавер-версию группы Бойки – Букет рожевих півоній для создания красивых и атмосферных видео, пишет Show 24.

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Самое важное в тренде – использовать уже упомянутую песню, а видеоряд составить из кадров пионов. Это может быть, как просто букет или куст, так и кадры, как любимый человек собственноручно собирает или дарит цветы. Такие видео наполнены любовью, комфортом и теплом.

Что известно о треке

Оригинальная версия звучит драйвовее в отличие от кавера и принадлежит исполнителям: Владимиру Войцеховскому и Ольге Монастырской. Песня вышла еще 2 года назад, однако новая аранжировка покорила сердца людей.

Владимир Войцеховский и Ольга Монастырская – Букет рожевих півоній: смотреть видео онлайн

Новый формат песни исполняет парень Виталий из коллектива "Бойки". Кавер отличается более медленным ритмом под аккомпанемент пианино.

Поскольку сезон цветения невероятных пионов еще продолжается, то можете смело приобщаться к тренду и делиться кадрами своих букетов.