22 травня співак презентував літній трек і кліп на пісню "А що?". У приспіві композиції згадуються наступні рядки: Я твоє – Чорне море, Ти є – моя Одеса. Саме ці слова стали визначними у початку нового тренду, детальніше в матеріалі Show 24.

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Насправді це одна із найкрасивіших підбірок відео, й водночас – найпростіша у створенні. Оскільки в тренді робиться акцент на вже згаданих словах, то варто дотримуватись наступного порядку створення відеоряду. Обираєте відео із власного архіву чи просто медійний матеріал із відкритих джерел із кадрами Одеси, моря чи будь-чого іншого, що припадає до душі.

Далі можете додати надпис на відео, наприклад: "Моя Одеса", "Відправ тому, з ким хочеш випити шампанського в Одесі" або просто процитувати пісню. Останній штрих – накладаєте мелодію з відповідним уривком і ділитесь красою з іншими користувачами.

Що відомо про трек

Композиція побачила світ приблизно два тижні тому, та вже підкорила серця української аудиторії. У кліпі автори зробили акцент на темі суспільного осуду, але наприкінці – сильне бажання, віра та почуття перемагають темряву.

Монатік також пояснив чому використав у пісні метафору, згадуючи Одесу.

Нехай ця пісня твою душу пестить, як Чорне море береги Одеси, – розповів артист.

MONATIK – А що? : дивитись відео онлайн

До слова, режисеркою відеороботи стала дворазова номінантка на Grammy – Таню Муіньо. Дівчина також ставила номер alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024.