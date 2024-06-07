22 мая певец презентовал летний трек и клип на песню "А що?". В припеве композиции упоминаются следующие строки: Я твоє – Чорне море, Ти є – моя Одеса. Именно эти слова стали определяющими в начале нового тренда, подробнее в материале Show 24.

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На самом деле это одна из самых красивых подборок видео, и одновременно – самая простая в создании. Поскольку в тренде делается акцент на уже упомянутых словах, то стоит придерживаться следующего порядка создания видеоряда. Выбираете видео из собственного архива или просто медийный материал из открытых источников с кадрами Одессы, моря или чего-либо другого, что приходится по душе.

Далее можете добавить надпись на видео, например: "Моя Одесса", "Отправь тому, с кем хочешь выпить шампанского в Одессе" или просто процитировать песню. Последний штрих – накладываете мелодию с соответствующим отрывком и делитесь красотой с другими пользователями.

Что известно о треке

Композиция увидела свет примерно две недели назад, и уже покорила сердца украинской аудитории. В клипе авторы сделали акцент на теме общественного осуждения, но в конце – сильное желание, вера и чувства побеждают тьму.

Монатик также объяснил почему, использовал в песне метафору, вспоминая Одессу.

Пусть эта песня твою душу ласкает, как Черное море берега Одессы, – рассказал артист.

MONATIK – А що? : смотреть видео онлайн

К слову, режиссером видеоработы стала двукратная номинантка на Grammy – Таню Муиньо. Девушка также ставила номер alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024.