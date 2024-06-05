Нещодавно користувачі тіктока надихнулись здебільшого літнім настроєм, і завірусили новий тренд, використавши пісню Shakira ft. Alejandro Sanz – La Tortura. Детальніше про це в матеріалі Show 24.

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Насправді створити відео дуже просто. Спочатку оберіть фразу, яка найкраще передасть ваш настрій. До прикладу, користувачі наводили такі: "Поїздка на море не вирішить твоїх проблем", "Похід на футбольний матч не вирішить твоїх проблем" чи "Він: ти не будеш щасливою без мене". Далі потрібно додати іншу фразу: "Тим часом я:".

Тоді обираєте фон, який найкраще підійде за концепцією до фрази, використовуєте шаблон із чоловіком, що рухається в такт музиці, і накладаєте вже згадану пісню Шакіри.

Або ж можна використати ту саму концепцію тренду, але самостійно спробувати повторити танець чоловіка з відео.

Що відомо про пісню

Трек La Tortura вийшов ще у далекому 2005 році та став першим синглом Шакіри в альбомі Fijación Oral Vol. 1. Що важливо, ця пісня стала однією найкращих у кар'єрі співачки. Сингл колумбійка записала в парі з Alejandro Sanz.

У пісні йдеться про моральні "тортури" жінки, від якої колись пішов чоловік до іншої, а зараз прийшов впевнено просити вибачення. Однак вона вирішила, що не литиме сльози через нього і сказала зраднику про це.

Shakira – La Tortura (Official HD Video) ft. Alejandro Sanz: дивитись відео онлайн

Відео на ютубі налічує майже 850 мільйонів переглядів.