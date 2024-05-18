Відключення світла та брак грошей: як користувачі у тіктоці завірусили новий тренд

18 травня 2024, 23:30
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Усе нове – добре забуте старе. Саме такими словами можна описати свіжий тренд у тіктоці. Під час перегляду роликів розумієш, наскільки влучно вони відповідають життєвим проблемам і досвіду.

Окрім вдалого підпису та чоловіків, що танцюють на першому плані, відео супроводжується відомою піснею In-Grid – You Promised Me. Вир такої фантазії заполонив тікток і бажання людей створювати яскравий контент, детальніше про це у матеріалі Show 24.

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Що це за тренд

Будь-який користувач соцмережі може долучитись до створення такого позитивного відео. Усе що необхідно, так це обрати тему чи проблему якою хочете поділитись. До прикладу, можете написати речення про актуальну тему відключення світла, брак грошей, емоційне вигоряння чи будь-що інше, що лежить до душі.

Далі обираєте фон відео, теж на власний розсуд, додаєте шаблон із чоловіками, що танцюють, і не забудьте про музичний супровід, який є родзинкою тренду.

@dashket_official ну суцільна правда! #немо #швейцарія #євробачення #євробачення2024 #мем #eurovision #eurovision2024 #україна #ненакручуйсебе ♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️
@____dora_ І так майже перед кожним закриттям #фармація #фармацевти #фармацевтивтікток ♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️
@patrolpolice_chernihiv #MemeCut #Meme #MemeCut #police#policeukraine#MemeCut #Meme #MemeCut #memecut #Meme #MemeCut #police #policeua #policeukraine #policeofficer #policeoftiktok #patrol #patrolpolice #longervideos #fur #elb #elbruso #bloject #blo #recommendations #рекомендації #патруль #поліція #поліціяукраїни#fake#fakegun #fakeguns️#fakesituation#fakesituation️ #fakegunstiktok #capcut#mem#capcut_edit #mem #MemeCut #Meme #MemeCut #police#policeua#policeukraine#MemeCut #Meme #MemeCut #memecut #Meme #MemeCut #police #policeua #policeukraine #policeofficer #policeoftiktok #patrol #patrolpolice #longervideos #fur #elb #elbruso #bloject #blo #recommendations #рекомендації #патруль #поліція #поліціяукраїни#fake#fakegun #fakeguns️#fakesituation#fakesituation️ #fakegunstiktok #capcut#mem#capcut_edit #mem ♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️

Часто користувачі використовували цей тренд, щоб поділитись тим, які пасочки вийшли в них на Великдень. 

@_jane_k7

♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️
@diachenko_bakery #MemeCut #Meme ♬ оригінальний звук - Phar•ma•cist Dora️

Що відомо про трек You Promised Me

Це сингл відомої італійської співачки In-Grid, який вийшов ще у 2001 році. У пісні виконавиця звертається до чоловіка, який пообіцяв їй сонце, птахів, діаманти, перли та золоті троянди, але забув про це. 

In-Grid – You Promised Me: дивіться відео онлайн 

Зазначимо, що в тренді тіктока цей музичний супровід не несе змістового сенсу, а просто доповнює відеоряд драйвовим ритмом. 

Автор: Марта Гнат