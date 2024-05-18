Окрім вдалого підпису та чоловіків, що танцюють на першому плані, відео супроводжується відомою піснею In-Grid – You Promised Me. Вир такої фантазії заполонив тікток і бажання людей створювати яскравий контент, детальніше про це у матеріалі Show 24.

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Що це за тренд

Будь-який користувач соцмережі може долучитись до створення такого позитивного відео. Усе що необхідно, так це обрати тему чи проблему якою хочете поділитись. До прикладу, можете написати речення про актуальну тему відключення світла, брак грошей, емоційне вигоряння чи будь-що інше, що лежить до душі.

Далі обираєте фон відео, теж на власний розсуд, додаєте шаблон із чоловіками, що танцюють, і не забудьте про музичний супровід, який є родзинкою тренду.

Часто користувачі використовували цей тренд, щоб поділитись тим, які пасочки вийшли в них на Великдень.

Що відомо про трек You Promised Me

Це сингл відомої італійської співачки In-Grid, який вийшов ще у 2001 році. У пісні виконавиця звертається до чоловіка, який пообіцяв їй сонце, птахів, діаманти, перли та золоті троянди, але забув про це.

In-Grid – You Promised Me: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що в тренді тіктока цей музичний супровід не несе змістового сенсу, а просто доповнює відеоряд драйвовим ритмом.