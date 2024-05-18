Кроме удачной подписи и мужчин, танцующих на первом плане, видео сопровождается известной песней In-Grid – You Promised Me. Водоворот такой фантазии заполонил тикток и желание людей создавать яркий контент, подробнее об этом в материале Show 24.

Может заинтересовать Перевоплощения, захватывающие дыхание: в тиктоке завирусился индийский тренд Asoka makeup

Что это за тренд

Любой пользователь соцсети может приобщиться к созданию такого положительного видео. Все что необходимо, так это выбрать тему или проблему которой хотите поделиться. К примеру, можете написать предложение об актуальной теме отключения света, нехватка денег, эмоциональное выгорание или любое другое, что лежит по душе.

Далее выбираете фон видео, тоже по своему усмотрению, добавляете шаблон с мужчинами, танцующими, и не забудьте о музыкальном сопровождении, который является изюминкой тренда.

Часто пользователи использовали этот тренд, чтобы поделиться тем, какие пасочки получились у них на Пасху.

Что известно о треке You Promised Me

Это сингл известной итальянской певицы In-Grid, который вышел еще в 2001 году. В песне исполнительница обращается к мужчине, который пообещал ей солнце, птиц, бриллианты, жемчуг и золотые розы, но забыл об этом.

In-Grid – You Promised Me: смотрите видео онлайн

Отметим, что в тренде тиктока это музыкальное сопровождение не несет смыслового смысла, а просто дополняет видеоряд драйвовым ритмом.