Гарну картинку одночасно супроводжує пісня San Sanana – Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai. Завдяки такому поєднанню, відео виходить яскравим і непересічним, детальніше про це далі у матеріалі.

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У чому суть тренду

Спочатку варто продумати, які кольори можна поєднати у майбутньому образі, щоб вони відповідали індійській культурі. На відео потрібно знімати кожен етап нанесення макіяжу, а потім показувати результати. Не варто забувати й про обовʼязкові елементи: підспівування та плавні рухи руками в такт мелодії. Головна родзинка – кожен косметичний засіб гарно та оригінально наносити на обличчя, щоб кадр був цікавим і вирізнявся з-поміж інших.

Коли макіяж завершений, потрібно одягнути традиційне індійське вбрання, щоб образ був цілісним і відображав результат кропіткої роботи. Люди в мережі діляться, що на створення цього тренду йде декілька годин, а дехто навіть наймає собі помічників.

Додамо, що участь у тренді беруть не тільки дівчата, а й хлопці.

Що відомо про трек San Sanana

Цей сингл індійських виконавців Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai. Вийшов він у далекому 2001 році. Композицію використали в індійському фільмі "Весілля у сезон дощів". Героїня, яка виконує пісню, пластично рухається, а на її тілі намальовані різні візерунки.

Ймовірно, користувачі тіктока надихнулись стилем дівчини, трансформували його під сучасні запити, та створили новий тренд.

San Sanana – Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai: дивіться відео онлайн

Що цікаво, пісня завірусилась не тільки в тіктоці, а й на інших музичних платформах.