Зараз доволі популярний тренд, де потрібно проспівати цифри англійською мовою від 1 до 8. Однак, щоб завдання було складнішим, цифри складені певною пірамідкою, і кожне нове речення має інші цифри. Однак сталою залишається тільки одна – 8. Детальніше про те, як знаменитості влились у тренди, читайте в матеріалі Show 24.

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Загалом, уже згаданий набір цифр – це своєрідна музична ритмічна лічилка. Її використовують для того, щоб спробувати власні сили й просто розважитись. Усе що потрібно зробити, так це вивчити або просто зачитати пірамідку із цифр.

Далі є два варіанти, які або полегшують тренд, або ускладнюють його. Легший варіант – під час зачитування додаєте ритму завдяки клацанню пальців. Складніший – обираєте будь-який трек (мінус) і намагаєтесь вкластись в його ритм.

Артем Пивоваров, Дмитро Монатік і Kola не тільки стали частинкою тренду, а й проявили високий рівень професіоналізму.

Зазначимо, що навіть звичайні користувачі тіктоку вразили талантом у цьому тренді.

Тренд не тільки розкриває нові таланти, а й дає можливість креативити та проявляти себе. Тому, якщо досі вагаєтесь у своїх можливостях, то варто спробувати. Раптом саме ви станете майбутньою зіркою тіктоку.