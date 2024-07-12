Сейчас довольно популярный тренд, где нужно спеть цифры на английском языке от 1 до 8. Однако, чтобы задача была сложнее, цифры составлены определенной пирамидкой, и каждое новое предложение имеет другие цифры. Однако постоянной остается только одна – 8. Подробнее о том, как знаменитости влились в тренды, читайте в материале Show 24.

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В общем, уже упомянутый набор цифр – это своеобразная музыкальная ритмическая считалочка. Ее используют для того, чтобы попробовать собственные силы и просто развлечься. Все что нужно сделать, так это выучить или просто зачитать пирамидку из цифр.

Далее есть два варианта, которые или облегчают тренд, или усложняют его. Легкий вариант – во время зачитывания добавляете ритма благодаря щелчку пальцев. Сложный – выбираете любой трек (минус) и пытаетесь уложиться в его ритм.

Артем Пивоваров, Дмитрий Монатик и Kola не только стали частью тренда, но и проявили высокий уровень профессионализма.

Отметим, что даже обычные пользователи тиктока поразили талантом в этом тренде.

Тренд не только раскрывает новые таланты, но и дает возможность креативить и проявлять себя. Поэтому, если до сих пор сомневаетесь в своих возможностях, то стоит попробовать. Вдруг именно вы станете будущей звездой тиктока.