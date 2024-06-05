Недавно пользователи тиктока вдохновились в основном летним настроением, и завирусили новый тренд, использовав песню Shakira ft. Alejandro Sanz – La Tortura. Подробнее об этом в материале Show 24.

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На самом деле создать видео очень просто. Сначала выберите фразу, которая лучше всего передаст ваше настроение. К примеру, пользователи приводили такие: "Поездка на море не решит твоих проблем", "Поход на футбольный матч не решит твоих проблем" или "Он: ты не будешь счастливой без меня". Далее нужно добавить другую фразу: "Между тем я:".

Тогда выбираете фон, который лучше всего подойдет по концепции к фразе, используете шаблон с мужчиной, что движется в такт музыке, и накладываете уже упомянутую песню Шакиры.

Или же можно использовать ту же концепцию тренда, но самостоятельно попробовать повторить танец мужчины из видео.

Что известно о песне

Трек La Tortura вышел еще в далеком 2005 году и стал первым синглом Шакиры в альбоме Fijación Oral Vol. 1. Что важно, эта песня стала одной из лучших в карьере певицы. Сингл колумбийка записала в паре с Alejandro Sanz.

В песне говорится о моральных "пытках" женщины, от которой когда-то ушел муж к другой, а сейчас пришел уверенно просить прощения. Однако она решила, что не будет лить слезы из-за него и сказала предателю об этом.

Shakira – La Tortura (Official HD Video) ft. Alejandro Sanz: смотреть видео онлайн

Видео на ютубе насчитывает почти 850 миллионов просмотров.