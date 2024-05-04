Під хіти Bring Me to Life і Unwritten: чарівний тренд тіктока "До і після" заполонив мережу

4 травня 2024, 23:30
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У тіктоці завірусилися одразу два треки, які поєднали у цікавий мікс. Він став саундтреком до популярного тренду під назвою "до та після".

Мабуть, кожному знайома ситуація, коли йдеш вулицею у своїх думках, і раптово зустрічаєш близьку людину. На обличчі одразу з'являється усмішка, яку неможливо приховати. Саме про це новий тренд "До і після", пише Show 24

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Що відомо про новий тренд

Тренд "до і після" започаткувала користувачка тіктока з нікнеймом krizzl. Вона створила відео, у якому показала, як змінився вираз її обличчя після зустрічі з чоловіком. Ролик дівчинки став вірусним та зібрав за кілька тижнів понад 30 мільйонів переглядів. 

Хто започаткував тренд: відео

Інші користувачі тіктока підхопили тренд та почали створювати подібні ролики. У мережі вони показують, як змінюються після того, як бачать своїх коханих, друзів, близьких.

@carrine.low

i was listening to the tortured poets department ok???

♬ before vs after - krizzl
@eloisa.creates Nawala angas bi ah #husband #marriedlife #seamanswife ♬ before vs after - krizzl
@rutaelsa real story #bestie #london #fyp ♬ before vs after - krizzl

Тренд дійшов і до українських користувачів, які теж долучилися до нього.

@bydannisha

️️️️️

♬ before vs after - krizzl

Які пісні завірусилися

Особливість тренду підсилив саундтрек, що звучить на тлі усіх роликів. Це поєднання пісень Bring Me to Life гурту Evanescence та хіт Наташі Бенінгфілд – Unwritten. 

Нагадаємо, що трек Unwritten був вірусним у мережі кілька місяців тому. Тоді на екрани вийшов новий фільм "Люблю тебе ненавидіти", де пісня Наташі Бенінгфілд стала саундтреком. Фани зняли безліч роликів під цей трек у тіктоці, зробивши його знову популярним (дата його випуску – 2004 рік).

Саме поєднання цих двох мелодій – спочатку начебто похмурої, а потім веселої й щасливої – підсилює ефект тренду та робить його цікавим для користувачів. 

Автор: Марія Касій