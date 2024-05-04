Під хіти Bring Me to Life і Unwritten: чарівний тренд тіктока "До і після" заполонив мережу

У тіктоці завірусилися одразу два треки, які поєднали у цікавий мікс. Він став саундтреком до популярного тренду під назвою "до та після".

Мабуть, кожному знайома ситуація, коли йдеш вулицею у своїх думках, і раптово зустрічаєш близьку людину. На обличчі одразу з'являється усмішка, яку неможливо приховати. Саме про це новий тренд "До і після", пише Show 24.

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Що відомо про новий тренд

Тренд "до і після" започаткувала користувачка тіктока з нікнеймом krizzl. Вона створила відео, у якому показала, як змінився вираз її обличчя після зустрічі з чоловіком. Ролик дівчинки став вірусним та зібрав за кілька тижнів понад 30 мільйонів переглядів.

Хто започаткував тренд: відео

Інші користувачі тіктока підхопили тренд та почали створювати подібні ролики. У мережі вони показують, як змінюються після того, як бачать своїх коханих, друзів, близьких.

Тренд дійшов і до українських користувачів, які теж долучилися до нього.

Які пісні завірусилися

Особливість тренду підсилив саундтрек, що звучить на тлі усіх роликів. Це поєднання пісень Bring Me to Life гурту Evanescence та хіт Наташі Бенінгфілд – Unwritten.

, що трек Unwritten був вірусним у мережі кілька місяців тому. Тоді на екрани вийшов новий фільм "Люблю тебе ненавидіти", де пісня Наташі Бенінгфілд стала саундтреком. Фани зняли безліч роликів під цей трек у тіктоці, зробивши його знову популярним (дата його випуску – 2004 рік).

Саме поєднання цих двох мелодій – спочатку начебто похмурої, а потім веселої й щасливої – підсилює ефект тренду та робить його цікавим для користувачів.