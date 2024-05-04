Наверное, каждому знакома ситуация, когда идешь по улице в своих мыслях, и внезапно встречаешь близкого человека. На лице сразу появляется улыбка, которую невозможно скрыть. Именно об этом новый тренд "До и после", пишет Show 24.

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Что известно о новом тренде

Тренд "до и после" начала пользовательница тиктока с никнеймом krizzl. Она создала видео, в котором показала, как изменилось выражение ее лица после встречи с мужчиной. Ролик девочки стал вирусным и собрал за несколько недель более 30 миллионов просмотров.

Кто начал тренд: видео

Другие пользователи тиктока подхватили тренд и начали создавать подобные ролики. В сети они показывают, как меняются после того, как видят своих любимых, друзей, близких.

Тренд дошел и до украинских пользователей, которые тоже присоединились к нему.

Какие песни завирусились

Особенность тренда усилил саундтрек, звучащий на фоне всех роликов. Это сочетание песен Bring Me to Life группы Evanescence и хит Наташи Бенингфилд – Unwritten.

Напомним, что, что трек Unwritten был вирусным в сети несколько месяцев назад. Тогда на экраны вышел новый фильм "Люблю тебя ненавидеть", где песня Наташи Бенингфилд стала саундтреком. Фаны сняли множество роликов под этот трек в тиктоке, сделав его снова популярным (дата его выпуска – 2004 год).

Именно сочетание этих двух мелодий – сначала вроде бы мрачной, а потом веселой и счастливой – усиливает эффект тренда и делает его интересным для пользователей.