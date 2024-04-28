Квитки на дебютний концерт у Жовтневому палаці в Києві розкупили всього за 15 годин. Водночас організатори оголосили про всеукраїнський тур ще 17 містами. Вже завтра, 29 квітня, шоу покажуть у Львівській опері. Щоправда, квитки там теж розібрали з неймовірною швидкістю – 22 години.
Не пропустіть Краще б не повернулася з полону, – "Пташка" відреагувала на цькування хейтерів
Що відомо про мюзикл "Ти [Романтика]"
Музикальна постановка заснована на історичному альбомі, у який входить 17 різних композицій, де кожна плавно перетікає з попередньої, утворюючи цілісну розповідь, що дозволяє слухачам поринути у бурхливу епоху української літератури – розстріляне відродження.
МУР – "Ти [Романтика]": дивіться відео онлайн
У самому мюзиклі участь бере команда з 14 акторів, 12 танцюристів і п'яти музикантів. Композитор Віктор Ткаченко, який створив музику до альбому, веде музичну партитуру, а Інна Матюшина керує хореографією. Продумані костюми для всього акторського складу розробила майстерня Лесі Патоки.
Тіктокери активно публікують відео з виступу і діляться своїми враженнями. За їхніми словами, мюзикл викликає мурахи по тілу та моментами розчулює до сліз. Вони переконані, що цю шедевральну історію мають побачити всі.
Що відомо про альбом "Ти [Романтика]"
- Його МУР презентував цього року. На створення текстової основи "Ти [Романтика]" знадобилося понад шість місяців. Тільки лірик-бук з текстами пісень охоплює понад 40 сторінок, адже заглиблюється не лише в особистий досвід письменників, а й розкопує маловідомі фрагменти української літератури.
- Альбом багатий алюзіями, "пасхалками", загадками та метафорами. Навіть у назві закладено прихований зміст, пов'язаний із відомим твором Хвильового.
- На думку авторів, "Ти [Романтика]" робить героєм слухача, кожного з нас, і не змушує до вибору.