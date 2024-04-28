Квитки на дебютний концерт у Жовтневому палаці в Києві розкупили всього за 15 годин. Водночас організатори оголосили про всеукраїнський тур ще 17 містами. Вже завтра, 29 квітня, шоу покажуть у Львівській опері. Щоправда, квитки там теж розібрали з неймовірною швидкістю – 22 години.

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Що відомо про мюзикл "Ти [Романтика]"

Музикальна постановка заснована на історичному альбомі, у який входить 17 різних композицій, де кожна плавно перетікає з попередньої, утворюючи цілісну розповідь, що дозволяє слухачам поринути у бурхливу епоху української літератури – розстріляне відродження.

МУР – "Ти [Романтика]": дивіться відео онлайн

У самому мюзиклі участь бере команда з 14 акторів, 12 танцюристів і п'яти музикантів. Композитор Віктор Ткаченко, який створив музику до альбому, веде музичну партитуру, а Інна Матюшина керує хореографією. Продумані костюми для всього акторського складу розробила майстерня Лесі Патоки.

Тіктокери активно публікують відео з виступу і діляться своїми враженнями. За їхніми словами, мюзикл викликає мурахи по тілу та моментами розчулює до сліз. Вони переконані, що цю шедевральну історію мають побачити всі.

Що відомо про альбом "Ти [Романтика]"