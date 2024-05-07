Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про життя своєї старшої доньки Уляни. Артистка зізналася, чим займається та де перебуває дівчина.

Водночас Тоня поділилася, що життя її батька змінилося після смерті його дружини. Так, він тепер проживає разом з виконавицею в одному будинку.

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Що розповіла Матвієнко про свою доньку

За словами Тоні, Уляна захоплюється сферою кіно, а саме режисурою. Так, дівчина активно вдосконалює свої навички у цьому напрямі.

Ба більше, донька зірки разом з коханим живе у квартирі окремо від Тоні. Артистка зазначила, що іноді дуже сумує за Уляною. Однак, жінка схвалює вибір самостійного життя доньки.

Мені її дуже не вистачає, але вона вже доросла дівчина і в неї повинне бути своє життя. Мені потрібно навчитися жити без мами й без Уляни,

– зізналася Матвієнко.

Водночас Тоня розповіла, що батько живе разом з нею у будинку. До того ж, після смерті її знаменитої мами, він допомагає співачці з донькою Ніною.

Тато каже, що "хто ж мене старенького буде доглядати". А так зараз він і з Ніною може допомогти. Раніше здебільшого були дівчата, а тепер одні чоловіки. Нехай командують,

– зазначила артистка.

Інтерв'ю Тоні Матвієнко: дивіться відео онлайн

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