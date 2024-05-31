Мешкає окремо, – Тоня Матвієнко розповіла про дорослу доньку, яку народила у 17 років
Джерело:OBOZ.UA
Співачка Тоня Матвієнко стала мамою у юному віці. У 17 років у неї народилась донька Уляна. Артистка розповіла, де зараз живе дівчина та чим вона займається.
Тоня Матвієнко зізналась, що її старша донька вже з'їхала з родинного будинку. Вона мешкає окремо, адже у неї вже склалося самостійне життя.
До слова Вперше за довгий час: Тоня Матвієнко розсекретила, де зараз і чим займаються її брати
Виконавиця зізналася, що 25-річна Уляна має кохану людину. Вона не пішла стопами бабусі та матері, тому працює продюсеркою та режисеркою.
Старша дочка Уляна зі своїм хлопцем мешкає окремо. Вже доросла – 25 років. Займається режисурою, а також продюсує YouTube-канал про кулінарію,
– розповіла Тоня Матвієнко.
Натомість до сімейного будинку переїхав батько Тоні Матвієнко – Петро Гончар. Раніше він жив окремо через непрості стосунки з дружиною. Чоловік продовжує працювати та навіть допомагає доньці з онукою Ніною.
"Зараз тато мешкає з нами. Коли вони з мамою роз'їхалися, жив окремо. Він досі працює, не хоче бути тягарем для нас. Вирішує всі питання щодо свого життя самостійно, ніколи ні про що не просить. Навіть нам допомагає – може забрати Ніну зі школи. Раніше з цим дуже допомагала мама. А тепер ми живемо так: я, тато, Арсен і маленька Ніна", – поділилась Тоня Матвієнко.
Що відомо про перший шлюб та старшу доньку Тоні Матвієнко
- Тоня Матвієнко познайомилася з першим чоловіком через свого однокласника. Цікаво, що він теж був закоханий у співачку. Артистка почала зустрічатися з першим чоловіком, коли їй було 16 років, а йому 23.
- Тоня народила доньку Уляну у 17 років. Після цього у шлюбі почалися складнощі, тож пара розлучилась через 10 років.
- Тоня Матвієнко зізнавалась, що їй дуже бракує доньки. Співачка схвалює її самостійне життя та визнає, що їй потрібно навчитися жити без матері та без Уляни.