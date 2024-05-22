Тоня Матвієнко розсекретила подробиці шлюбу з ексчоловіком, від якого завагітніла у 17 років

Тоня Матвієнко поділилася з шанувальниками історією знайомства зі своїм першим чоловіком. До того ж співачка зізналася, що в неї був закоханий її однокласник, про що вона не знала.

Нещодавно артистка привітала свого чоловіка Арсена Мірзояна з 46-річчям. Вона показала фото коханого, на яких пара весело проводить час.

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Що Матвієнко розповіла про перший шлюб

За словами Тоні, вона познайомилася з першим чоловіком через свого однокласника. Зустріч з майбутнім обранцем відбулася у 1997 році. Втім, згодом виявилося, що той однокласний був теж у неї закоханий, але він побоявся їй розповісти про свої почуття.

У мене був однокласник, він мене познайомив зі своїм другом, і я вийшла за нього заміж – це мій перший шлюб був. Я народила дитину, і він каже: "Блін, Тоню, я тебе все життя любив". Кажу: "Так чого ти не сказав?" А він каже: "А я боявся",

– зізналася Тоня.

Співачка почала зустрічатися з першим чоловіком у 16 років, коли йому було 23. До того ж артистка була впевнена, що залишиться в шлюбі з ним до кінця свого життя.

Однак, коли Матвієнко завагітніла у 17 років та пізніше народила доньку, у стосунках пари почалася криза. Так, через 10 років подружжя розлучилося.

Що відомо про нинішній шлюб Матвієнко