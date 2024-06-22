Особисте любить тишу, – відомий співак відповів, чи перебуває у стосунках з Тонею Матвієнко

Мережею почали ширитися чутки про стосунки співака Романа Скорпіона та артистки Тоні Матвієнко. Попри те, що виконавиця перебуває у шлюбі з Арсеном Мірзояном, прихильників досі турбує це питання. Про припущення фанатів вже висловився Скорпіон.

За словами Романа, не варто довіряти всьому, що розповсюджується серед користувачів. Співак зазвичай не коментує своє особисте життя, однак вирішив зробити виняток.

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Чоловік запевнив, що не розуміє мотиву юзерів, які намагаються приписати йому романи. Як зазначив Скорпіон, висловлюватися стосовно Матвієнко він не стане. Водночас Роман пожартував і про коханого Тоні – Арсена Мірзояна.

Моє ім'я стало прицілом для медіа. Я навідріз стараюсь не коментувати тему щодо Тоні Матвієнко та особистого життя, адже на те воно і є особистим. Чому, запитаєте ви? Ви хочете, щоб мене побив Арсен? Особисте життя любить тишу, і те, що розганяють у соціальних мережах – право людей, але не завжди явне є праведним, далі додумуйте самі,

– сказав Скорпіон.

Цікаво, що Матвієнко поки ніяк не висловилася щодо відповіді Скорпіона.

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